Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ярость после требований президента Украины Владимира Зеленского. Он снова попросил у Запада предоставить Киеву современную артиллерию и «около пяти миллиардов долларов в месяц». Об этом сообщает РИА Новости.

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Французы напомнили, что платят налоги не для того, чтобы содержать Зеленского.

«Чем вообще занимается этот парень, кроме того, что проводит все время за экраном и что-то выпрашивает! Это становится полным безумием! Я плачу налоги, не чтобы его содержать! Сыт по горло!» - написал один из читателей.

По его словам, Зеленский «разглагольствует, сидя за столом» и «без зазрения совести посылает пушечное мясо на фронт».

«А деньги должны быть переведены на счет в Швейцарии? Актер явно не может себя контролировать!»— написал другой пользователь.

Французские читатели также отметили, что Зеленский «даже не пытался искать пути решения, когда это еще было возможно»,.

«К черту этого клоуна!» — подытожили они.