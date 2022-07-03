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51 минуту назад

Президент ФРГ выступил против принуждения Украины к переговорам с Россией

ТАССиещё 2

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против принуждения Западом Украины к переговорам с Россией. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу ZDF.

Стала известна позиция Германии по переговорам России и Украины
Фото: ReutersReuters

"Украина должна снова вернуть себе суверенитет, территориальную целостность и независимость. Мы должны создать для Украины такое положение, при котором ей будет о чем договариваться, усиливая ее до того, как начнутся переговоры", - считает глава германского государства.

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По его мнению, сейчас все выглядит так, что решение будет зависеть от исхода на поле боя.

"Мы не будем принуждать Украину. Решение, когда пойти по этому пути [мирных переговоров], остается за Украиной", - утверждал Штайнмайер.

"Может быть так, что у нас впереди еще несколько жестких лет", - сказал он, коснувшись последствий ситуации на Украине для Германии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции, включая персональные. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

В мире,Франк-Вальтер Штайнмайер,Владимир Путин,
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