Стала известна позиция Германии по переговорам России и Украины

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против принуждения Западом Украины к переговорам с Россией. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу ZDF.
"Украина должна снова вернуть себе суверенитет, территориальную целостность и независимость. Мы должны создать для Украины такое положение, при котором ей будет о чем договариваться, усиливая ее до того, как начнутся переговоры", - считает глава германского государства.
По его мнению, сейчас все выглядит так, что решение будет зависеть от исхода на поле боя.
"Мы не будем принуждать Украину. Решение, когда пойти по этому пути [мирных переговоров], остается за Украиной", - утверждал Штайнмайер.
"Может быть так, что у нас впереди еще несколько жестких лет", - сказал он, коснувшись последствий ситуации на Украине для Германии.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции, включая персональные. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.