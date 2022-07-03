Шольц: в Германии не будет такого локдауна, как в последние годы

"Закрытия школ больше не будет, и я не думаю, что нам потребуется такой локдаун, какой у нас был в последние годы", - сказал Шольц в воскресенье в интервью телеканалу ARD. По его мнению, в Германии сейчас "совершенно другая ситуация". Канцлер указал на то, что в ФРГ привиты от коронавируса 76% населения.