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1 час назад

Шольц пообещал, что в Германии не будет такого локдауна, как в последние годы

ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что осенью и зимой не будут приняты такие же жесткие карантинные меры, как в последние два года.

Шольц: в Германии не будет такого локдауна, как в последние годы
Фото: ReutersReuters

"Закрытия школ больше не будет, и я не думаю, что нам потребуется такой локдаун, какой у нас был в последние годы", - сказал Шольц в воскресенье в интервью телеканалу ARD. По его мнению, в Германии сейчас "совершенно другая ситуация". Канцлер указал на то, что в ФРГ привиты от коронавируса 76% населения.

Тем не менее он не исключил, что осенью и зимой в целях борьбы с распространением коронавируса потребуются обязательные ношение защитных масок и сдача тестов.

Весной текущего года власти ФРГ практически отменили действовавшие ранее ограничения. В Германии на протяжении 2021 года и в начале 2022 года доступ в рестораны, магазины, в общественный транспорт имели только привитые и переболевшие. В ряде точек действовало правило 2G+, то есть наряду с сертификатом о прививке или документом, подтверждающим перенесенное заболевание, необходимо было также предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, действительный не более 24 часов после сдачи анализов.

Крупные мероприятия, включая футбольные матчи, проводились без публики. Были закрыты на протяжении долгого времени дискотеки, клубы и бары по всей стране.

В мире,Олаф Шольц,
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