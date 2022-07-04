Mirror: "безумный" план Великобритании может нарушить антироссийские планы НАТО

Бывший руководитель генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил, что армия Соединенного Королевства может пострадать из-за "безумных" планов правительства страны. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Peter Morrison/AP Peter Morrison/AP

По мнению Данната, план сокращения количества солдат армии Великобритании с 82000 до 72500 человек может оставить страну практически без защиты. Это также может сказаться на исполнении антироссийских планов Североатлантического альянса, который намерен расширить силы быстрого реагирования, в том числе и за счет Лондона.

"Это просто факт жизни, мы сломаем оставшуюся часть нашей армии, если наша армия будет недостаточно большой, недостаточно обученной и оснащенной, чтобы делать то, чего хочет от нас нынешнее правительство", – утверждает Даннат.

Ранее экс-глава британского генштаба пожаловался на ужасное состояние вооруженных сил своей страны на фоне финансирования и поставок вооружений Лондоном украинской армии. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.