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1 час назад

Mirror: "безумный" план Великобритании может нарушить антироссийские планы НАТО

Газета.Ruиещё 1

Бывший руководитель генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил, что армия Соединенного Королевства может пострадать из-за "безумных" планов правительства страны. Об этом сообщает The Mirror.

Mirror: "безумный" план Великобритании может нарушить антироссийские планы НАТО
Фото: Peter Morrison/APPeter Morrison/AP

По мнению Данната, план сокращения количества солдат армии Великобритании с 82000 до 72500 человек может оставить страну практически без защиты. Это также может сказаться на исполнении антироссийских планов Североатлантического альянса, который намерен расширить силы быстрого реагирования, в том числе и за счет Лондона.

"Это просто факт жизни, мы сломаем оставшуюся часть нашей армии, если наша армия будет недостаточно большой, недостаточно обученной и оснащенной, чтобы делать то, чего хочет от нас нынешнее правительство", – утверждает Даннат.

Ранее экс-глава британского генштаба пожаловался на ужасное состояние вооруженных сил своей страны на фоне финансирования и поставок вооружений Лондоном украинской армии. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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