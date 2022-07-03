Пресс-служба Мирзиёева сообщает о стабилизации обстановки в Узбекистане

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась. Об этом он написал в Telegram-канале.
По словам Асадова, президент Шавкат Мирзиёев сейчас находится в городе Нукусе – столице республики Каракалпакстан.
Сегодня утром Мирзиёев провел видеоселекторное совещание с главами и силовиками всех районов Каракалпакстана. Речь шла о мерах безопасности граждан и укреплении правопорядка.
«Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло», - заявил пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня в Каракалпакии введено чрезвычайное положение.
На этой неделе в Каракалпакии начались массовые уличные беспорядки. Они были вызваны поправками, которые планировалось внести в конституцию страны. Поправки запрещали референдум о выходе республики из состава Узбекистана. Позднее президент страны отказался от изменения конституции.