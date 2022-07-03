Пресс-служба Мирзиёева сообщает о стабилизации обстановки в Узбекистане

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась. Об этом он написал в Telegram-канале.

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По словам Асадова, президент Шавкат Мирзиёев сейчас находится в городе Нукусе – столице республики Каракалпакстан.

Сегодня утром Мирзиёев провел видеоселекторное совещание с главами и силовиками всех районов Каракалпакстана. Речь шла о мерах безопасности граждан и укреплении правопорядка.

«Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло», - заявил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня в Каракалпакии введено чрезвычайное положение.