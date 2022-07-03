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1 час назад

Пресс-служба Мирзиёева сообщает о стабилизации обстановки в Узбекистане

Майк Габриелян

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась. Об этом он написал в Telegram-канале.

Пресс-служба Мирзиёева сообщает о стабилизации обстановки в Узбекистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Асадова, президент Шавкат Мирзиёев сейчас находится в городе Нукусе – столице республики Каракалпакстан.

Сегодня утром Мирзиёев провел видеоселекторное совещание с главами и силовиками всех районов Каракалпакстана. Речь шла о мерах безопасности граждан и укреплении правопорядка.

«Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло», - заявил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня в Каракалпакии введено чрезвычайное положение.

В Узбекистане введен режим ЧП

На этой неделе в Каракалпакии начались массовые уличные беспорядки. Они были вызваны поправками, которые планировалось внести в конституцию страны. Поправки запрещали референдум о выходе республики из состава Узбекистана. Позднее президент страны отказался от изменения конституции.

В мире,Шавкат Мирзиеев,
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