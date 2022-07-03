В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
41 минуту назад

Букингемский дворец впервые за 10 лет изменил обязанности Елизаветы II

Илья Родин

Источник сообщил, что обязанности королевы Елизаветы II несколько сократились. Ей более не придется открывать парламент, а также осуществлять другие функции. Их возьмет на себя ее старший сын, принц Уэльский Чарльз. Об этом пишет Daily Mail.

Букингемский дворец впервые за 10 лет изменил обязанности Елизаветы II
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что ранее королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II выполняла ряд официальных обязанностей. К ним относились приемы глав других государств, нанесение официальных визитов, назначение премьер-министра страны, ежегодное открытие парламента.

По данным издания, изменения были внесены после платинового юбилея правления Елизаветы II.

Напомним, королева Елизавета II правит Великобританией с 6 февраля 1952 года. За период ее царствования сменилось 14 премьер-министров. Среди них были Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, Джон Мейджор.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон планирует пригласить в страну президента Украины Владимира Зеленского. В рамках государственного визита может состояться личная встреча политика с Елизаветой II.

В мире,Джон Мейджор,Елизавета II,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Маргарет Тэтчер,Уинстон Черчилль,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители