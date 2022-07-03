Букингемский дворец впервые за 10 лет изменил обязанности Елизаветы II

Источник сообщил, что обязанности королевы Елизаветы II несколько сократились. Ей более не придется открывать парламент, а также осуществлять другие функции. Их возьмет на себя ее старший сын, принц Уэльский Чарльз. Об этом пишет Daily Mail.

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Отмечается, что ранее королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II выполняла ряд официальных обязанностей. К ним относились приемы глав других государств, нанесение официальных визитов, назначение премьер-министра страны, ежегодное открытие парламента.

По данным издания, изменения были внесены после платинового юбилея правления Елизаветы II.

Напомним, королева Елизавета II правит Великобританией с 6 февраля 1952 года. За период ее царствования сменилось 14 премьер-министров. Среди них были Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, Джон Мейджор.