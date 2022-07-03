Лукашенко заявил о поддержке России в борьбе с нацизмом

«Мы как никогда должны быть вместе. Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, поддерживаем Россию в ее борьбе против нацизма. За то что она выставила барьер против надругательства над россиянами и русским человеком . Мы поддерживали и будем поддерживать Россию», - сказал Лукашенко