Лукашенко заявил о поддержке России в борьбе с нацизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживал и будет поддерживать Россию, на стороне которой правда. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Мы как никогда должны быть вместе. Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, поддерживаем Россию в ее борьбе против нацизма. За то что она выставила барьер против надругательства над россиянами и русским человеком . Мы поддерживали и будем поддерживать Россию», - сказал Лукашенко
Он заявил, что претензии к Минску по этому поводу "смешны, грустны и печальны", а Россия является братским государством Белоруссии.
По словам Лукашенко, трагедией является то, что «столкнулись два братских народа – россияне и украинцы».
«Но мы всегда говорим, что правда сильнее. И правда - на стороне братской России», - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии выступил сегодня на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе Курган Славы в честь Дня независимости Белоруссии.