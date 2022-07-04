Немцы признались в главной фобии из-за сокращения поставок газа из РФ

Немецкая газета Bild сообщает, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть грядущей зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе. 91% населения Германии начали ограничивать себя в расходах. Об этом пишет издание со ссылкой на данные опроса INSA.

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75% опрошенных немцев назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым бременем, 50% сообщили об ухудшении своего экономического положения. 46% заявили, что отложили крупную покупку в текущем году из-за роста цен. 91% респондентов сообщили о своих экономических ограничениях, больше половины (54%) стали реже посещать рестораны, половина — приобретать одежду, 48% отказались от отпуска, 47% — от походов в бары и пабы. 43% опрошенных жителей Германии экономят на продуктах питания, 40% — на расходах воды.

Бывший руководитель мюнхенского института экономических исследований Ifo профессора Ханса-Вернера Зинна утверждает, что основная ответственность за необычайно высокую инфляцию в Европе лежит на Европейском центральном банке. Также стало известно, что в Дании призвали население экономить электроэнергию этим летом.