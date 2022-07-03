Обязанности королевы Елизаветы II сократили впервые за 10 лет

Букингемский дворец впервые за последние десять лет сократил ряд обязанностей 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник во дворце.
Как глава государства королева должна выполнять официальные обязанности, такие как открытие парламента, назначение премьер-министра, прием первых должностных лиц других стран и нанесение государственных визитов.
Теперь же обязанности Елизаветы II прописаны более «расплывчатыми формулировками». В них говорится, что роль королевы «включает в себя ряд парламентских и дипломатических обязанностей» и прием посещающих ее глав других государств.
Ожидается, что часть наиболее ответственных официальных обязанностей королевы возьмет на себя принц Чарльз. При этом некоторые другие обязательства вовсе отменили.