В США заявили об "афганском синдроме" вокруг Украины

«Внимание к ситуации подогревается прежними оценками правительства США других войн, особенно в Афганистане, когда американские чиновники обычно умалчивали о бездействии и коррупции, обходили стороной вопросы о том, были ли успехи на поле боя не только достижимыми, но и устойчивыми. Сменявшие друг друга администрации настаивали на том, что афганские силы «лидируют» даже несмотря на то, что их действия часто были глубоко ошибочными, а выживание зависело от материально-технической поддержки и авиации США», – отмечает издание.