В США заявили об "афганском синдроме" вокруг Украины

Американские чиновники слишком «рафинировано» подают информацию о положении дел на Украине, сообщает The Washington Post.
По данным издания, из-за разговоров властей о «победах» и «лидерстве» может развиться «афганский синдром». Власти США продолжают совершать ошибку за ошибкой. Так, 30 июня во время своего выступления на саммите лидеров НАТО американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон «объединяет мир, чтобы поддержать Украину». Также он пообещал помогать Киеву столько, сколько это будет необходимо.
«Я не знаю <...> чем это закончится, но это не закончится поражением Украины», – отметил Байден.
Также американские власти продолжают накачивать Украину оружием, которое с каждым пакетом помощи становится все совершеннее. Как говорят эксперты, сведения Вашингтона о ситуации на Украине кажутся правдивыми, но Пентагон периодически скрывает информацию о потерях, которая может не понравиться Киеву.
«Внимание к ситуации подогревается прежними оценками правительства США других войн, особенно в Афганистане, когда американские чиновники обычно умалчивали о бездействии и коррупции, обходили стороной вопросы о том, были ли успехи на поле боя не только достижимыми, но и устойчивыми. Сменявшие друг друга администрации настаивали на том, что афганские силы «лидируют» даже несмотря на то, что их действия часто были глубоко ошибочными, а выживание зависело от материально-технической поддержки и авиации США», – отмечает издание.