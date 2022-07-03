В Южной Карелии захотели разместить базу НАТО на границе с РФ

Власти финского города Лаппеенранта, который является административным центром региона Южная Карелия, граничащего с Россией, предложили разместить на своей территории базу НАТО в Южной Карелии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Мэр города Киммо Ярву заявил, что для размещения базы «вполне можно использовать» местный аэропорт. При этом он затруднился сказать, насколько реально появление в Южной Карелии натовских воинских частей и вооружения.
По мнению Ярву, натовская база «поможет создать чувство безопасности и уверенности» у местных предпринимателей.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявила, что вступление страны в НАТО не произойдет раньше осени текущего года.
Она отметила, что основную часть времени займет ратификация протокола о присоединении Финляндии и Швеции в парламентах 30 стран-членов альянса, многие из которых на лето прекратят свою деятельность.