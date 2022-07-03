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1 час назад

Власти финской Южной Карелии хотят разместить базу НАТО на границе с Россией

Газета.Ruиещё 1

Власти финского города Лаппеенранта, который является административным центром региона Южная Карелия, граничащего с Россией, предложили разместить на своей территории базу НАТО в Южной Карелии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В Южной Карелии захотели разместить базу НАТО на границе с РФ
Фото: ReutersReuters

Мэр города Киммо Ярву заявил, что для размещения базы «вполне можно использовать» местный аэропорт. При этом он затруднился сказать, насколько реально появление в Южной Карелии натовских воинских частей и вооружения.

По мнению Ярву, натовская база «поможет создать чувство безопасности и уверенности» у местных предпринимателей.

НАТО раскололось на три лагеря из-за России

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявила, что вступление страны в НАТО не произойдет раньше осени текущего года.

Она отметила, что основную часть времени займет ратификация протокола о присоединении Финляндии и Швеции в парламентах 30 стран-членов альянса, многие из которых на лето прекратят свою деятельность.

В мире,Армия,Пекка Хаависто,НАТО,
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