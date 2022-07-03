Лукашенко рассказал о гибели воевавших на стороне ВСУ белорусов

Воюющее на стороне Украины формирование выходцев из Белоруссии попало под обстрел российской артиллерии, в результате погибли 20 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.
«Вы знаете, там [на Украине] был батальон, сейчас полк, имени Калиновского из наших беглых и прочих. Но их как было 67 или сколько, так и осталось... Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел российской артиллерии, посмотрели: "Да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим"», — сказал глава государства на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.
Подразделение, по словам Лукашенко, попало под обстрел, после чего белорусы вместе с украинскими военными обратились в бегство.
«Двадцать человек из полка Калиновского там и остались», — добавил президент Белоруссии.
Он обвинил в отправке белорусов на войну за украинский режим оппозиционных лидеров, покинувших республику.
«Бросили этих людей в пекло, пообещали хорошо платить. И эти 20 человек погибли. Кто перед их родителями ответит? Вопрос риторический. Пусть наши спецслужбы дадут эту информацию обществу. Вот, довоевались», — отметил Лукашенко, посоветовав белорусам «сидеть дома и заниматься своим делом».