Лукашенко рассказал о гибели воевавших на стороне ВСУ белорусов

«Вы знаете, там [на Украине] был батальон, сейчас полк, имени Калиновского из наших беглых и прочих. Но их как было 67 или сколько, так и осталось... Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел российской артиллерии, посмотрели: "Да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим"», — сказал глава государства на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.