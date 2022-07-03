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18 минут назад

"Вы вчера обвинили Путина": Американцы разнесли Байдена

Елена Прошина

Обращение американского лидера Джо Байдена стало причиной многочисленных шуток со стороны граждан страны в Twitter, сообщает «Ура.ру».

"Вы вчера обвинили Путина": Американцы разнесли Байдена
Фото: ReutersReuters

«Спасибо за этот твит, господин президент. Все местные заправочные станции вокруг меня мгновенно снизили цены на два доллара, потому, что у них были включены уведомления о ваших твитах», — прокомментировал пользователь greg.

«О, слава богу, ты написал это в Твиттере. Это обязательно поможет», — высказался Paul Metzgar.

Пользователи соцсети напомнили главе государства о так называемом «путинском подорожании».

«Ха-ха. Вы вчера обвинили Путина. Теперь это операторы АЗС? Я реально не ожидаю от политиков честности, но, по крайней мере, поработайте над логичностью», — заявил пользователь Твиттер David Williams.

Другие комментаторы усомнились, что Байден понимает основные принципы экономики.

«Черт возьми, вы не понимаете основы спроса/предложения?» — спросил Dan Held.

Ранее президент США опубликовал пост, в котором призвал автозаправочные станции «срочно снизить цены».

В настоящее время в Соединенных Штатах наблюдается рекордная инфляция, в результате которой растут цены на энергоресурсы и товары в магазинах. В Белом доме этот процесс называют «подорожанием Путина».

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