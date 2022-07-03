Вице-канцлера Германии подловили на лжи о России

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата страны Роберт Хабек значительно преуменьшил объем импорта российской нефти в Германию в апреле и мае, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на ответ Минэкономики на запрос депутата Бундестага Йенса Шпана.

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«Хабек недавно объявил о важных вещах: Германия импортирует только 12 процентов сырой нефти из России. На самом деле, показатель в последнее время составлял почти 28 процентов — огромное расхождение», — следует из материалов издания.

Согласно данным ведомства, в мае текущего года доля импортируемой Берлином нефти из России составляла 27,8 процента, тогда как в марте этот показатель равнялся почти 37 процентам.

Welt am Sonntag считает, что «зависимость от России практически не уменьшилась».

«Сокращение зависимости от сырой нефти до 12 процентов, объявленное Хабеком, было, по-видимому, скорее спонтанной оценкой», — отметил Шпан.