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1 час назад

Вице-канцлера Германии подловили на лжи о России

Елена Прошина

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата страны Роберт Хабек значительно преуменьшил объем импорта российской нефти в Германию в апреле и мае, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на ответ Минэкономики на запрос депутата Бундестага Йенса Шпана.

Вице-канцлера Германии подловили на лжи о России
Фото: ReutersReuters

«Хабек недавно объявил о важных вещах: Германия импортирует только 12 процентов сырой нефти из России. На самом деле, показатель в последнее время составлял почти 28 процентов — огромное расхождение», — следует из материалов издания.

Согласно данным ведомства, в мае текущего года доля импортируемой Берлином нефти из России составляла 27,8 процента, тогда как в марте этот показатель равнялся почти 37 процентам.

Welt am Sonntag считает, что «зависимость от России практически не уменьшилась».

«Сокращение зависимости от сырой нефти до 12 процентов, объявленное Хабеком, было, по-видимому, скорее спонтанной оценкой», — отметил Шпан.

Ранее Европейский союз договорился о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть. Лидеры G7, в которую также входит Германия, договорились рассмотреть возможность введения потолка цен на российские энергоносители.

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В мире,Роберт Хабек,Йенс Шпан,Владимир Путин,Бундестаг,ЕС,
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