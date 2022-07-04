Корабль ВМС КНР вошел в зону, прилегающую к спорным островам Сенкаку

"Корабль ВМС КНР сегодня вошел в зону, прилегающую к островам Сенкаку, затем покинул ее. Нарушения наших территориальных вод зафиксировано не было, - подчеркнул Кихара. - Подобное произошло в четвертый раз, до этого китайский военный корабль заходил в прилегающую зону в июне 2018 года. В связи с данным инцидентом мы выразили протест Пекину по дипломатическим каналам, призвав к недопущению повторения указанных действий".