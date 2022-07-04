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38 минут назад

Корабль ВМС КНР вошел в зону, прилегающую к спорным островам Сенкаку

ТАССиещё 1

Корабль ВМС Китая в понедельник вошел в зону, прилегающую к акватории вокруг спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара.

Корабль ВМС КНР вошел в зону, прилегающую к спорным островам Сенкаку
Фото: ReutersReuters

"Корабль ВМС КНР сегодня вошел в зону, прилегающую к островам Сенкаку, затем покинул ее. Нарушения наших территориальных вод зафиксировано не было, - подчеркнул Кихара. - Подобное произошло в четвертый раз, до этого китайский военный корабль заходил в прилегающую зону в июне 2018 года. В связи с данным инцидентом мы выразили протест Пекину по дипломатическим каналам, призвав к недопущению повторения указанных действий".

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

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