Политолог назвал главную причину всех бед Украины

«Ну в общем-то получается, что они винят всех вообще. Все правительства и всех вокруг. Наверное, кроме себя. Хотя понимают прекрасно, что в том правительстве, которое в итоге пришло на Украине после победы Зеленского, заметьте убедительнейшей победы на выборах, украинцам в общем-то надо и себя бы повинить. И предъявить к себе претензии. Но получается, что виноваты с точки зрения Украины абсолютно все. И в общем-то это типичное отношение украинских граждан к мировосприятию. К большому сожалению, почему-то на Украине сложилась такая традиция, согласно которой абсолютно весь мир должен что-то Киеву и абсолютно весь мир виноват в тех проблемах, которые происходят на Украине», — считает эксперт.