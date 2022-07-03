Политолог назвал главную причину всех бед Украины

Тот факт, что жители Украины винят свое правительство и все прочие стороны в текущих событиях, говорит об уникальной ментальности граждан этой страны, сообщает «ФАН» со ссылкой на политолога Владимира Корнилова.
По его словам, несмотря на то, что именно украинцы выбрали Владимира Зеленского своим президентом, ответственности за это они брать не хотят.
«Ну в общем-то получается, что они винят всех вообще. Все правительства и всех вокруг. Наверное, кроме себя. Хотя понимают прекрасно, что в том правительстве, которое в итоге пришло на Украине после победы Зеленского, заметьте убедительнейшей победы на выборах, украинцам в общем-то надо и себя бы повинить. И предъявить к себе претензии. Но получается, что виноваты с точки зрения Украины абсолютно все. И в общем-то это типичное отношение украинских граждан к мировосприятию. К большому сожалению, почему-то на Украине сложилась такая традиция, согласно которой абсолютно весь мир должен что-то Киеву и абсолютно весь мир виноват в тех проблемах, которые происходят на Украине», — считает эксперт.
Ранее американское издание The Wall Street Journal опубликовало результаты социологических исследований граждан Украины. Один из пунктов опроса касался вины за развязывание боевых действий.
Первое место заняла Россия, которую ответственной признали 85% респондентов. Однако сразу после Москвы идет украинское правительство, с результатом в 70%. Замыкают тройку «виновных» США и НАТО, которые набрали 58% и 55% соответственно. Еще 35% набрали ультраправые радикалы.