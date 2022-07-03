Байден приказал заправкам в США срочно снизить цены на бензин

«Мое послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал Джо Байден в Twitter (заблокирован в РФ).