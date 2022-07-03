В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
2 часа назад

Байден приказал заправкам в США срочно снизить цены на бензин

Ura.Ruиещё 2

Компании, управляющие заправочными станциями, должны срочно снизить цены. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Байден приказал заправкам в США срочно снизить цены на бензин
Фото: ReutersReuters

«Мое послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал Джо Байден в Twitter (заблокирован в РФ).

Ранее сообщалось, что Байден обвинил президента России Владимира Путина в росте цен на бензин на Западе. Российский лидер парировал обвинение, заявив, что вся ответственность за экономический кризис лежит на западных политиках. Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша, Карл Роув заявил, что к кризису в США привел личный провал Байдена.

США запретили импорт российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Инфляция в Америке достигла рекордных показателей. Ранее Байден признал, что санкции Запада против России ударили по мировому энергетическому рынку.

В мире,Санкции,Советники Путина,Карл Роув,Джордж Буш,Джозеф Байден,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители