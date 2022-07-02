Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в США

Президент США Джо Байден в субботу обратился к владельцам заправок с призывом немедленно снизить цены на бензин в стране.

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"Мое послание компаниям, управляющим заправками и устанавливающим цены, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену, <...> чтобы она соответствовала цене, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас", - написал американский лидер у себя в Twitter.

Рост розничных цен на бензин в Соединенных Штатах начался в конце зимы. Это происходит на фоне повышения в мире стоимости нефти, несмотря на попытки Белого дома противостоять данной тенденции. Согласно информации Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки более чем на 60 тыс. АЗС в стране, по состоянию на 2 июля средняя стоимость галлона (3,785 литра) бензина марки Regular (соответствует АИ-92 в РФ) составляет около $4,8. При этом на первой неделе после инаугурации Байдена в качестве президента США в конце января 2021 года данный показатель находился на уровне $2,39.

Байден ранее неоднократно объяснял рост цен на топливо и инфляцию в целом военной операцией РФ на Украине. В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Запад пытается свалить на Россию вину за повышение цен на энергоносители в мире.