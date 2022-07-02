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2 часа назад

В Германии выступили против бойкота русской культуры

Lenta.ru

Госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот выступила против бойкота русской культуры и пообещала не позволить России «забрать Чехова». Об этом она заявила в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

В Германии выступили против бойкота русской культуры
Фото: Imago / Thomas Trutschel / Global Look PressImago / Thomas Trutschel / Global Look Press

«Что я считаю совершенно неправильным, так это бойкот всего, что составляет русскую культуру», — сказала она.

В качестве примера она привела случай, когда оркестру в земле Северный Рейн-Вестфалия запретили играть музыку композитора Петра Чайковского. После публичного обсуждения музыкантам все-таки разрешили сыграть, однако «споры продолжаются», констатировала Рот.

В обществе есть большая неопределенность по поводу того, как относиться к русской культуре, отметила министр.

«Я считаю, что бойкот — это совершенно неправильно, потому что зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы», — пояснила она.

Рот добавила, что «есть такая великая русская культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов».

«Я не позволю [президенту России Владимиру] ПутиПутину забрать у меня Чехова», — заключила министр.

В июне против запрета русской культуры выступила и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Западные страны должны относиться к русской культуре уважительно, заявила она.

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