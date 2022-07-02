Немецкий обозреватель предрек крах Евросоюза из-за Германии

Обозреватель немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) Мориц Эндерс предрек крах Евросоюза из-за Германии. Об этом он написал в своей статье под названием «ЕС: великое будущее или неминуемый распад?».

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Эндерс назвал Германию сильнейшей угрозой для ЕС, который в будущем, по его мнению, в будущем будет раздавлен США, Россией и Китаем. Помимо этого, он призвал внимательно относиться к геополитическим планам Великобритании, которая покинула союз.

Но при этом наибольшая опасность для сообщества исходит от него самого, уверен эксперт. В частности, этому способствует «провальная политика в области безопасности и энергетики». По словам Эндерса, европейские проекты в этой сфере ничем не обеспечены, потому что Германии — крупнейшему донору организации — грозит массовая деиндустриализация.

«В этой стране может исчезнуть до шести миллионов рабочих мест», — добавил он.