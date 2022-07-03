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16 минут назад

Лукашенко заявил, что местом следующей схватки за передел мира станет Центральная Азия

Газета.Ruиещё 3

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира произойдет в Центральной Азии, передает РИА "Новости".

Лукашенко назвал место следующей схватки за передел мира
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

По его словам, США желают доминировать, хотят однополярного мира, и "начинают бомбить" того, кто "поднимает голову".

"Причина - в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши (бывшие советские. - "Газета.Ru") республики", - сказал белорусский лидер.

Он указал, что после массовых протестов в Казахстане в начале текущего года говорил об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане.

"Посмотрите - Каракалпакстанская (автономная. - "Газета.Ru") республика... якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация", - продолжил политик.

Он также выразил мнение, что Центральная Азия оказалась "между двух огней".

"С одной - европейцы и американцы, с другой - Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились", - считает Лукашенко.

Он добавил, что "мир будут делить".

Ранее белорусский президент заявил, что страны Запада "жадно поглядывают" на приграничные территории Украины и Белоруссии и заинтересованы в новых провокациях.

В мире,Александр Лукашенко,
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