Лукашенко назвал место следующей схватки за передел мира

"Посмотрите - Каракалпакстанская (автономная. - "Газета.Ru") республика... якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация", - продолжил политик.