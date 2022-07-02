Лукашенко объяснил, зачем просил у Путина ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва никого не шантажируют ядерным оружием.
"Никакой это не ядерный шантаж. Мы никого с президентом России не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием", - подчеркнул Лукашенко в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня независимости, сообщает агентство БелТА. - Этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась после того, как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу".
По словам Лукашенко, тогда он российскому президенту сказал:
"Почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться. И мы будем готовиться".
При этом белорусский лидер отметил, что власти двух стран "никому не угрожают, никого не шантажируют".
"Мы свое оружие отдали туда [вывели в Россию], и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал", - подчеркнул белорусский лидер.