ЕС запустил программу нелетальной военной помощи Молдавии

На неё из Европейского фонда мира будет выделено 40 млн евро.

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Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС. В документе отмечается, что общая задача программы заключается в том, чтобы способствовать расширению возможностей Вооружённых сил страны с целью укрепления национальной безопасности. Программа рассчитана на 36 месяцев.