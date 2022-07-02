ЕС запустил программу нелетальной военной помощи Молдавии

На неё из Европейского фонда мира будет выделено 40 млн евро.
Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС. В документе отмечается, что общая задача программы заключается в том, чтобы способствовать расширению возможностей Вооружённых сил страны с целью укрепления национальной безопасности. Программа рассчитана на 36 месяцев.
Европейский фонд мира действует при внешнеполитической службе ЕС. Из него Евросоюз оплачивает общие военные поставки для Украины, выделив на эти цели с февраля 2 млрд евро.