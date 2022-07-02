Лукашенко рассказал о личном ответе за все решения Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все решения официального Минска принимаются с его одобрения. Об этом сообщает РИА Новости .

«Ни один шаг, особенно сегодня, не делается без согласия и требования президента Лукашенко . Так будет, пока я президент», — пообещал он.

Ранее Лукашенко отверг возможность ядерного шантажа со стороны Минска и Москвы и заявил, что он и президент России Владимир Путин никогда не угрожали и никого не шантажировали ядерным оружием. Белорусский лидер отметил, что переговоры с Москвой начали упоминаться в таком ключе лишь после того, как Польша запросила ядерное оружие у США.