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21 минуту назад

Лукашенко: западные страны с жадностью смотрят на территории Белоруссии и Украины

Илья Родин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, что западные соседи страны не скрывают свои возросшие «геополитические аппетиты». Об этом пишет агентство БелТА.

Лукашенко заявил о возросших «геополитических аппетитах» Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Лукашенко подчеркнул, что западные соседи Белоруссии «жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории», открыто говорят о «возможной аннексии».

Глава государства напомнил, что в прошлом веке политики ведущих европейских держав «растили монстра по имени фашистская Германия», с тем, чтобы направить его на СССР. Затем, по его словам, они «бросались в объятия тех, кому еще недавно так сильно желали поражения».

Лукашенко принес Путину карту нападения на Белоруссию

Лукашенко уточнил, что в настоящее время наблюдается повторение сценария, опробованного в XX веке. Европейцы пытаются вырастить «монстра» на Украине.

Бывший президент Украины Виктор Янукович сообщил ранее, что страну могут заставить пойти на фактическое слияние с Польшей. Он полагает, что Варшава хорошо помнит события марта 1923 года, когда послы стран Антанты «окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».

В мире,Александр Лукашенко,Виктор Янукович,Владимир Путин,
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