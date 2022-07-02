Лукашенко заявил о возросших «геополитических аппетитах» Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, что западные соседи страны не скрывают свои возросшие «геополитические аппетиты». Об этом пишет агентство БелТА.

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Александр Лукашенко подчеркнул, что западные соседи Белоруссии «жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории», открыто говорят о «возможной аннексии».

Глава государства напомнил, что в прошлом веке политики ведущих европейских держав «растили монстра по имени фашистская Германия», с тем, чтобы направить его на СССР. Затем, по его словам, они «бросались в объятия тех, кому еще недавно так сильно желали поражения».

Лукашенко уточнил, что в настоящее время наблюдается повторение сценария, опробованного в XX веке. Европейцы пытаются вырастить «монстра» на Украине.