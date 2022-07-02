В Сербии оценили вероятность для страны стать «пехотой НАТО»

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что страна не планирует участвовать в конфликте между Североатлантическим альянсом и Россией. Он отметил, что Белград требует соблюдать международное право.Об этом пишет РИА «Новости».

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Александр Вулин подчеркнул, что в вопросах международного права не должно быть так называемых «двойных стандартов». По его мнению, страны, которые говорят о необходимости соблюдения принципов «территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики», прежде всего должны отозвать признание независимости Косово.

Он полагает, что, кроме того, главам этих стран следует извиниться перед Сербией, попросить прощения за то, что «убили столько ваших [сербских] детей». После «покаяния» западным политикам следует начать исправление «своих ошибок».

Вулин уточнил, что вместо этого лидеры западных стран требуют, чтобы Сербия, наряду с другими государствами, «была пехотой НАТО, чтобы [страна] стала тем, кто вступит в конфликт с Россией». Но, по его мнению, Белград не станет встревать в противостояние Запада с Москвой, не станет пешкой на игровом поле.