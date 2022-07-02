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6 минут назад

Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет «пехотой НАТО»

Майк Габриелян

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что страна не планирует участвовать в конфликте между Североатлантическим альянсом и Россией. Он отметил, что Белград требует соблюдать международное право.Об этом пишет РИА «Новости».

В Сербии оценили вероятность для страны стать «пехотой НАТО»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Вулин подчеркнул, что в вопросах международного права не должно быть так называемых «двойных стандартов». По его мнению, страны, которые говорят о необходимости соблюдения принципов «территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики», прежде всего должны отозвать признание независимости Косово.

Александр Вучич: Сербия никогда не будет в НАТО

Он полагает, что, кроме того, главам этих стран следует извиниться перед Сербией, попросить прощения за то, что «убили столько ваших [сербских] детей». После «покаяния» западным политикам следует начать исправление «своих ошибок».

Вулин уточнил, что вместо этого лидеры западных стран требуют, чтобы Сербия, наряду с другими государствами, «была пехотой НАТО, чтобы [страна] стала тем, кто вступит в конфликт с Россией». Но, по его мнению, Белград не станет встревать в противостояние Запада с Москвой, не станет пешкой на игровом поле.

Александр Вулин сообщил ранее, что прекращение российско-сербского сотрудничества, отдаление от РФ коренным образом противоречит интересам Сербии.

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