Шансы Польши на репарации от Германии оценили

«Еще несколько лет назад, примерно в 2017-2018 годах польское правительство тоже поднимало этот вопрос. Но подобно троллингу господина [посла Украины в Германии Андрея] Мельника эта тема не получила даже реакции Берлина. В целом можно сказать, что после 1945 года Германия выплачивала большие репарации и Польше, и Чехословакии, и Советскому союзу. Вопрос территориальных претензий и репараций был окончательно закрыт в ходе "Восточных договоров" канцлером Германии Вилли Брандтом с Польшей, Чехословакией и Советским союзом. Сейчас по международному праву Польша не имеет права подавать на какие-то новые репарации», — объяснил он.