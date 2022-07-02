Bloomberg раскрыл последствия указа Путина для Запада и Японии

Решение президента РФ Владимира Путина о передаче всех прав и обязанностей оператора СРП-проекта «Сахалин — 2» Sakhalin Energy новому юридическому лицу может сузить топливные рынки для стран Запада, сообщает Bloomberg.

Фото: gazprom.ru gazprom.ru

По информации агентства, такие меры могут спровоцировать конкуренцию между Японией и Европой за альтернативные источники импорта. Спотовые цены на газ могут вырасти и стать причиной паники, считает аналитик Института экономики энергетики Японии Хироши Хашимото.

Уточняется, что указ президента России может подтолкнуть Японию к покупке газа на других рынках, которые и так сейчас загружены.