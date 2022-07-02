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57 минут назад

Bloomberg: указ Путина о "Сахалине - 2" может спровоцировать борьбу между Западом и Японией

Газета.Ruиещё 1

Решение президента РФ Владимира Путина о передаче всех прав и обязанностей оператора СРП-проекта «Сахалин — 2» Sakhalin Energy новому юридическому лицу может сузить топливные рынки для стран Запада, сообщает Bloomberg.

Bloomberg раскрыл последствия указа Путина для Запада и Японии
Фото: gazprom.rugazprom.ru

По информации агентства, такие меры могут спровоцировать конкуренцию между Японией и Европой за альтернативные источники импорта. Спотовые цены на газ могут вырасти и стать причиной паники, считает аналитик Института экономики энергетики Японии Хироши Хашимото.

Японское правительство может потребовать выполнения контракта по «Сахалину-2»

Уточняется, что указ президента России может подтолкнуть Японию к покупке газа на других рынках, которые и так сейчас загружены.

Ранее Путин подписал указ, по которому в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy. При этом российское правительство не является учредителем или участником общества.

В мире,Владимир Путин,Правительство РФ,
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