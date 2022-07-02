На здании администрации Лисичанска установили знамя Победы

Красное знамя с серпом и молотом установлено на здании администрации Лисичанска , который полностью перешел под контроль ЛНР. Об этом в субботу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко .

"На здании администрации города Лисичанск водружено знамя Победы", - написал Марочко в своем Telegram-канале , прикрепив видео, на котором военный держит знамя, стоя на полуразрушенном козырьке здания.

Ранее сообщалось, что город Лисичанск перешел под полный контроль сил ЛНР и России, в городе идет зачистка. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центра.