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1 час назад

На здании администрации Лисичанска установили знамя Победы

ТАССиещё 3

Красное знамя с серпом и молотом установлено на здании администрации Лисичанска, который полностью перешел под контроль ЛНР. Об этом в субботу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

На здании администрации Лисичанска установили знамя Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На здании администрации города Лисичанск водружено знамя Победы", - написал Марочко в своем Telegram-канале, прикрепив видео, на котором военный держит знамя, стоя на полуразрушенном козырьке здания.

Ранее сообщалось, что город Лисичанск перешел под полный контроль сил ЛНР и России, в городе идет зачистка. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центра.

В мире,Андрей Марочко,Рамзан Кадыров,
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