Японское правительство может потребовать выполнения контракта по «Сахалину-2»

Источник в МИД Японии рассказал, что правительство страны может опротестовать российские требования по проекту «Сахалин-2». Это решение будет принято в том случае, если они будут нарушать контракт. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на японское издание «Иомиури».

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Источник подчеркнул, что «контракты с японскими предприятиями [должны быть] выполнены».

Аналитики сообщили ранее, что Россия поставила Токио перед сложным выбором, приняв решение о национализации месторождения «Сахалин-2», долю в акциях которого имеют японские компании Mitsui и Mitsubishi. По их мнению, на действия Москвы Япония «может ответить тремя способами, и все они имеют недостатки».