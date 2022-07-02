Власти ЛНР провели важные назначения в правительстве

Новым министром связи Луганской Народной Республики назначен Андрей Еременко, замминистра образования — Петр Ишков. Документы о назначении появились в распоряжении telegram-канала «Mash на Донбассе».

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По информации telegram-канала, глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, постановляющий «назначить Еременко Андрея Николаевича на должность Министра связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики». Еременко — уроженец Луганской области. Ранее он работал в сфере почтовой связи и массовых коммуникаций, с 2014 года служит в органах власти Республики, занимал должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций ЛНР.

Распоряжение о назначении Петра Ишкова на пост замминистра образования и науки подписал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов. В документе сообщается: «Заключить с Ишковым Петром Александровичем служебный контракт о прохождении государственной гражданской службы и замещении должности заместителя Министра и науки ЛНР на срок с 02.02.2022 по 01.07.2023 включительно».