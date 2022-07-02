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3 часа назад

Боевики теробороны под Киевом прострелили ноги нарушителю комендантского часа

runews24.ruиещё 1

На Украине продолжает действовать комендантский час, и местные власти прибегают к жестким методам в отношении его нарушителей. В Броварах под Киевом боевики территориальной обороны прострелили нарушителю комендантского часа ноги.

Под Киевом мужчине прострелили ноги за нарушение комендантского часа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», инцидент произошел на бульваре Независимости примерно в 01:00 по местному времени. Бойцы ТРО увидели на улице мужчину и попросили его подойти, но требование он не выполнил и начал убегать.

Стало известно о переброске в Донбасс неподготовленных участников теробороны с Западной Украины

В сторону убегающего мужчины боевики теробороны выпустили автоматную очередь. Мужчина был ранен в ноги, а позднее после проверки оказалось, что он разыскивается за кражу.

34-летний мужчина потерял много крови в результате ранения. Ему вызвали скорую помощь и увезли в отделение больницы.

В Минобороны России ранее сообщили, что бойцы 64-го батальона теробороны, который базируется во Львове, отказались ехать в Донбасс для противостояния России, ЛНР и ДНР. Из родного города бойцы ТРО отказались уезжать из-за отсутствия тяжелого вооружения и необходимого снабжения.

В мире,Минобороны России,
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