Под Киевом мужчине прострелили ноги за нарушение комендантского часа

На Украине продолжает действовать комендантский час, и местные власти прибегают к жестким методам в отношении его нарушителей. В Броварах под Киевом боевики территориальной обороны прострелили нарушителю комендантского часа ноги.

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Как сообщает украинское издание «Страна.ua», инцидент произошел на бульваре Независимости примерно в 01:00 по местному времени. Бойцы ТРО увидели на улице мужчину и попросили его подойти, но требование он не выполнил и начал убегать.

В сторону убегающего мужчины боевики теробороны выпустили автоматную очередь. Мужчина был ранен в ноги, а позднее после проверки оказалось, что он разыскивается за кражу.

34-летний мужчина потерял много крови в результате ранения. Ему вызвали скорую помощь и увезли в отделение больницы.