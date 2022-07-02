Как сообщает Readovka, накануне в Варшаве состоялась акция протеста поляков против украинских беженцев, которые наводнили страну.
Польского гостеприимства надолго не хватило. С 1 июля власти прекратили выплату пособий беженцам, а еще ранее отменили льготный проезд на общественном транспорте.
Поляки винят украинцев в нежелании интегрироваться и искать работу. Украинцы, чувствуя перемены в общественных настроениях, массово покидают Польшу. Сообщается, что сегодня лишь 17% беженцев хотят остаться в Польше навсегда.
“Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырём миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом. Понятно. Что и требовалось доказать. От украинофилии до украинофобии один шаг”, – прокомментировал ситуацию в своем Телеграм замглавы Сосбеза РФ Дмитрий Медведев.