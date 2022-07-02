“Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырём миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом. Понятно. Что и требовалось доказать. От украинофилии до украинофобии один шаг”, – прокомментировал ситуацию в своем Телеграм замглавы Сосбеза РФ Дмитрий Медведев.