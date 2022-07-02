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2 часа назад

Пушилин назначил «российских управленцев» министрами ДНР

Lenta.ruиещё 8

Пушилин назначил «российских управленцев» министрами ДНР
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о назначении российских управленцев на министерские должности республики — с его слов, это обусловлено желанием скорейшего перехода в российское правовое поле. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

По словам политика, руководителем министерства образования и науки назначена Ольга Колударова, министерства здравоохранения — Дмитрий Гарцев, министерства угля и энергетики — Андрей Чертков, министерства доходов и сборов — Дмитрий Шмелев.

Возглавлявшие ранее Минобразования, Минздрав и Минугля Михаил Кушаков, Александр Оприщенко и Анатолий Нестеренко могут стать первыми заместителями назначенных глав ведомств — им предложены соответствующие должности. Возглавлявший ранее министерство доходов Алексей Рудаков тоже остается в команде, но на какой-то другой должности — его назначение произойдет позже.

Ранее в Госдуме объяснили роль российских чиновников на постах правительств ЛНР и ДНР. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, это призвано помочь в восстановлении Донбасса.

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