«Оскорбление памяти убитых»: заявление украинского посла возмутило Израиль

Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере.

Фото: MFA of Ukraine MFA of Ukraine

«Заявление украинского посла – это искажение исторических фактов, преуменьшение холокоста и оскорбление памяти всех тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками», – говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте посольства.

В дипмиссии отметили, что считают оскорблением хвалебные высказывания посла Украины о Степане Бандере. Кроме того, посольство заявило, что заявления Мельника не только подрывают ценности, «в которые мы все верим, но также «подрывают борьбу Украины за демократические ценности и мир».