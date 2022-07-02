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2 часа назад

Посольство Израиля осудило посла Украины за восхваление Бандеры

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере.

«Оскорбление памяти убитых»: заявление украинского посла возмутило Израиль
Фото: MFA of UkraineMFA of Ukraine

«Заявление украинского посла – это искажение исторических фактов, преуменьшение холокоста и оскорбление памяти всех тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками», – говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте посольства.

В дипмиссии отметили, что считают оскорблением хвалебные высказывания посла Украины о Степане Бандере. Кроме того, посольство заявило, что заявления Мельника не только подрывают ценности, «в которые мы все верим, но также «подрывают борьбу Украины за демократические ценности и мир».

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Напомним, посол Украины в Германии, где законом запрещено прославление идеологии нацизма, в интервью немецкому журналисту выступил с восхвалением пособника гитлеровцев Степана Бандеры. Андрей Мельник заявил, что Бандера – это «борец за свободу Украины». При этом украинский дипломат объяснил массовые убийства мирных поляков украинскими нацистами тем, что и с другой стороны «было много убийств».

В мире,Андрей Мельник,
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