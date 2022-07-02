«Оскорбление памяти убитых»: заявление украинского посла возмутило Израиль

Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере.
«Заявление украинского посла – это искажение исторических фактов, преуменьшение холокоста и оскорбление памяти всех тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками», – говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте посольства.
В дипмиссии отметили, что считают оскорблением хвалебные высказывания посла Украины о Степане Бандере. Кроме того, посольство заявило, что заявления Мельника не только подрывают ценности, «в которые мы все верим, но также «подрывают борьбу Украины за демократические ценности и мир».
Напомним, посол Украины в Германии, где законом запрещено прославление идеологии нацизма, в интервью немецкому журналисту выступил с восхвалением пособника гитлеровцев Степана Бандеры. Андрей Мельник заявил, что Бандера – это «борец за свободу Украины». При этом украинский дипломат объяснил массовые убийства мирных поляков украинскими нацистами тем, что и с другой стороны «было много убийств».