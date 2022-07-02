NYT: Трамп готовится выдвинуть свою кандидатуру в президенты

Бывший президент Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост президента уже в июле, пишет газета The New York Times.
По данным издания, раннее выдвижение кандидатуры на выборы 2024 года отчасти предназначено для того, чтобы оградить бывшего президента от «потока разрушительных разоблачений», вытекающих из расследований о его роли в событиях 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа устроили штурм Капитолия в попытке предотвратить утверждение результатов выборов президента США.
Команда Трампа в настоящее время активно работает над созданием основной инфраструктуры для проведения кампании, пишет NYT. Старший сын Трампа, Дональд-младший, в то же время пытается отговорить отца от поспешных решений, чтобы у него было больше времени собрать надежную команду и тщательнее подготовиться к предвыборной гонке, утверждают авторы издания.
В настоящее время в Палате представителей США проходят слушания по делу о беспорядках 6 января 2021 года. Сам Трамп обвинил специальный комитет, расследующий штурм Капитолия, в том, что он пытается помешать ему баллотироваться на следующих выборах в 2024 году.