NYT: Трамп готовится выдвинуть свою кандидатуру в президенты

Бывший президент Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост президента уже в июле, пишет газета The New York Times.

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По данным издания, раннее выдвижение кандидатуры на выборы 2024 года отчасти предназначено для того, чтобы оградить бывшего президента от «потока разрушительных разоблачений», вытекающих из расследований о его роли в событиях 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа устроили штурм Капитолия в попытке предотвратить утверждение результатов выборов президента США.

Команда Трампа в настоящее время активно работает над созданием основной инфраструктуры для проведения кампании, пишет NYT. Старший сын Трампа, Дональд-младший, в то же время пытается отговорить отца от поспешных решений, чтобы у него было больше времени собрать надежную команду и тщательнее подготовиться к предвыборной гонке, утверждают авторы издания.