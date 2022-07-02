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1 час назад

NYT: Трамп готовится выдвинуть свою кандидатуру в президенты "уже в этом месяце"

Газета.Ru

Бывший президент Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост президента уже в июле, пишет газета The New York Times.

NYT: Трамп готовится выдвинуть свою кандидатуру в президенты
Фото: Carlos Barria/ReutersCarlos Barria/Reuters

По данным издания, раннее выдвижение кандидатуры на выборы 2024 года отчасти предназначено для того, чтобы оградить бывшего президента от «потока разрушительных разоблачений», вытекающих из расследований о его роли в событиях 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа устроили штурм Капитолия в попытке предотвратить утверждение результатов выборов президента США.

Команда Трампа в настоящее время активно работает над созданием основной инфраструктуры для проведения кампании, пишет NYT. Старший сын Трампа, Дональд-младший, в то же время пытается отговорить отца от поспешных решений, чтобы у него было больше времени собрать надежную команду и тщательнее подготовиться к предвыборной гонке, утверждают авторы издания.

В настоящее время в Палате представителей США проходят слушания по делу о беспорядках 6 января 2021 года. Сам Трамп обвинил специальный комитет, расследующий штурм Капитолия, в том, что он пытается помешать ему баллотироваться на следующих выборах в 2024 году.

В мире,Дональд Трамп,
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