В Швеции назвали «неприятным сюрпризом» требование президента Турции Тайипа Эрдогана об экстрадиции 73 членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Так считает журналист шведской SVT Хенрик Сильвер, передает РИА Новости.

«Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран-членов НАТО», – заявил Сильвер.

По его словам, требованием об экстрадиции курдов Эрдоган удивил весь пресс-корпус. Так он продемонстрировал, что «дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него» и только глава Турции решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО.

Шведский журналист спрогнозировал, что Эрдоган «не ослабит давление на Швецию и Финляндию», поскольку в следующем году в Турции пройдут президентские выборы, и ему необходимо набирать политические очки.