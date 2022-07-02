В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Шведы назвали требование Эрдогана "неприятным сюрпризом"

Майк Габриелян

В Швеции назвали «неприятным сюрпризом» требование президента Турции Тайипа Эрдогана об экстрадиции 73 членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Так считает журналист шведской SVT Хенрик Сильвер, передает РИА Новости.

«Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран-членов НАТО», – заявил Сильвер.

По его словам, требованием об экстрадиции курдов Эрдоган удивил весь пресс-корпус. Так он продемонстрировал, что «дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него» и только глава Турции решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО.

Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным

Шведский журналист спрогнозировал, что Эрдоган «не ослабит давление на Швецию и Финляндию», поскольку в следующем году в Турции пройдут президентские выборы, и ему необходимо набирать политические очки.

Ранее Эрдоган заявил, что перед вступлением в НАТО Швеция должна выдать Анкаре 73 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых власти Турции считают террористами.

В мире,Видео,Владимир Путин,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители