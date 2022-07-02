Польский генерал назвал следующую после Украины цель РФ

Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей заявил, что следующей целью РФ после Украины якобы станет Сувалкинский выступ. Об этом пишет издание dziennik.pl.

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Отмечается, что Сувалкинский выступ («Сувалскский коридор») - это участок польской территории, который вклинивается между Белоруссией и Калининградской областью. Его протяженность составляет порядка 100 км. Контроль над ним позволил бы России беспрепятственно доставлять грузы в регион.

Станислав Козей подчеркнул, что в настоящее время, с учетом планируемого вступления Финляндии и Швеции в НАТО, значение Калининграда как стратегической базы выросло еще сильнее. Но доступ к нему существенно затруднен.

Он отметил, что, несмотря на необходимость решения вопроса с регионом, Москва не будет им заниматься вплоть до окончания спецоперации на Украине.