На Западе испугались усталости от Украины

Лидеры западных стран, поставляющих вооружение Киеву для противостояния российской армии, опасаются, что их граждане вскоре устанут от событий на Украине и сконцентрируют внимание на внутренней повестке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

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В публикации подчеркивается, что мировые лидеры обеспокоены возможным отказом со стороны собственных граждан продолжать борьбу на Украине. Politico приводит в пример заявление премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, которая заметила, что во многих западных странах «появляется усталость от войны». Она считает, что Европа и США обязаны продолжать поддерживать Украину, но при этом обратить внимание на энергетический кризис, высокую инфляцию и продолжающееся распространение коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что военная помощь, которую Киеву обещали предоставить 50 стран, включает 600 танков, противотанковые системы, 600 тысяч снарядов и 500 артиллерийских систем. Европейский союз планирует оказать Украине финансовую помощь в размере миллиарда евро.