Большинство жителей Восточной Германии не воспринимают Россию как врага и отрицают точку зрения Запада касательно ситуации на Украине. Об этом пишет историк британско-немецкого происхождения Катя Хойер в статье для издания The Spectator, сообщает РИА Новости.

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В доказательство своих слов он приводит статистические данные: жители ГДР относятся к России более дружелюбно, чем немцы, проживающие в западной части страны. При этом 60% всего населения ФРГ не поддерживает санкционную политику Берлина в отношении Москвы.

Кроме того, около 60% немцев в Восточной Германии считают, что Москву не следует провоцировать. В западной части ФРГ с этим утверждением согласны только 40% жителей. Хойер обратил внимание, что восточные немцы все еще помнят, как Советский Союз помог им в борьбе с нацизмом.