В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
40 минут назад

Немцы отказались считать Россию врагом

Елена Прошина

Большинство жителей Восточной Германии не воспринимают Россию как врага и отрицают точку зрения Запада касательно ситуации на Украине. Об этом пишет историк британско-немецкого происхождения Катя Хойер в статье для издания The Spectator, сообщает РИА Новости.

Немцы отказались считать Россию врагом
Фото: ТАССТАСС

В доказательство своих слов он приводит статистические данные: жители ГДР относятся к России более дружелюбно, чем немцы, проживающие в западной части страны. При этом 60% всего населения ФРГ не поддерживает санкционную политику Берлина в отношении Москвы.

Кроме того, около 60% немцев в Восточной Германии считают, что Москву не следует провоцировать. В западной части ФРГ с этим утверждением согласны только 40% жителей. Хойер обратил внимание, что восточные немцы все еще помнят, как Советский Союз помог им в борьбе с нацизмом.

Ранее заместитель директора кафедры Азиатско-Тихоокеанского региона Китайского института международных отношений Чжан Тэнцзюнь в статье для газеты Global Times заявил, что распространяемая Европейским союзом русофобия не принесет им ничего хорошего. Он считает, что западные страны «зашли слишком далеко в русофобии» и планируют изолировать Россию от всех остальных стран.

В мире,ЕС,
62
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители