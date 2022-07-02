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1 час назад

Американцы раскритиковали Байдена за высказывание о России

Елена Прошина

Президент США Джо Байден высказался о высоких ценах на топливо в стране. Читатели агентства Bloomberg жестко раскритиковали его слова, сообщает РИА Новости.

Американцы раскритиковали Байдена за высказывание о России
Фото: ReutersReuters

Ранее глава американского государства заявил, что граждане США будут платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, и винить в этом следует Российскую Федерацию.

«Столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину», — заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Его высказывание спровоцировало ряд острых комментариев под соответствующей публикацией агентства Bloomberg в Twitter.

Байдена обвинили в попытках уничтожить США

Пользователь HeirToThaThrone считает, что в кризисе в США виноваты те избиратели, которые голосовали за Джо Байдена и бывшего президента США Барака Обаму.

Читатель Ethereum Fibonnaci указал, что «сколько потребуется» продлится до ноября, так как подобные слова Байдена обернутся поражением для демократов на выборах.

«Смешно: Байден сделал все возможное, чтобы помочь России заработать», — написал Phantom.

«Он потерял всякую связь с реальностью. Это ненормально», — заявил Scott Isbell.

Пользователь Sapito7 возмутился, что больше половины граждан США живут «от зарплаты до зарплаты» из-за высоких цен на топливо и продовольствие.

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