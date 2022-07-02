В Ливии вспыхнули массовые протесты

В Ливии протестующие взяли штурмом и подожгли здание Палаты представителей парламента. Часть фасада здания и ворота были разрушены, сообщает информационный портал Al-Marsad, передает ТАСС.
Как говорится в публикации, демонстранты проникли в здание и подожгли официальные документы, после чего в некоторых кабинетах, гостевых домах и залах приема возникло возгорание.
Издание напоминает, что в Триполи народ вышел на протесты и потребовал распустить органы власти, провести президентские и парламентские выборы, также вывести наемников и иностранные силы. Информационное агентство Lana от имени молодежных движений Бенгази, Себхи и Триполи распространило заявление со списком требований.
«В нынешних тяжелых политических и социальных условиях молодежь требует от Президентского совета распустить все органы власти», — говорится в сообщении.
Кроме того, протестующие требуют объявить в Ливии чрезвычайное положение и урегулировать кризис с электроэнергией.
Издание напоминает, что ранее Ливия приостановила поставки нефти из двух крупнейших портов страны в связи с обострением политического кризиса. Национальная нефтяная корпорация предупредила торговые и судоходные компании о непредвиденных обстоятельствах.