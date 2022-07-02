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4 часа назад

Джонсон стал почетным гражданином Одессы

ТАССиещё 4

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Джонсон стал почетным гражданином Одессы
Фото: ReutersReuters

"Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона почетным знаком имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он стал почетным гражданином Одессы", - сказал градоначальник, видеозапись слов которого опубликовала в пятницу в своем Telegram-канале одесская газета "Думская".

Труханов пояснил, что звание почетного гражданина присвоено Джонсону как обладателю трех степеней награды, которая носит имя Григория Маразли (1831-1905), российского купца, государственного служащего и благотворителя греческого происхождения, который в 1878-1895 годах был городским головой Одессы.

"Господин Джонсон станет первым за все время существования награды почетным гражданином Одессы - подданным Великобритании, а она существует с 1862 года", - подчеркнул Труханов.

Он пояснил, что награждение британского премьер-министра служит выражением благодарности мэрии Одессы за защиту города от "агрессора", как украинские власти называют Россию.

Британский премьер заявил 23 июня, что Великобритания готова оказать помощь не только в вопросе разминирования подходов к украинским портам, в числе которых он выделил Одессу, но и в вопросе страхования судов, которые будут выходить из них.

Джонсон, рассказывая о своих семейных корнях, никогда не упоминал о связях с Украиной или Одессой. Однако у политика есть связь с Черноморским регионом. Известно, что прадед британского премьера был родом из Турции, занимал в этой стране пост министра внутренних дел, но после революции в начале XX века эмигрировал в Великобританию.

В мире,Геннадий Труханов,Борис Джонсон,
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