США предупредили об опасности столкновения с Россией в ближневосточной стране

На фоне событий на Украине в Сирии из-за слишком близкого контакта в зоне боевых операций в любой момент может разгореться американо-российский конфликт. Такое мнение в своей статье в Newsweek выразил обозреватель Бонни Кристиан.

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Он уверен, что кризис в Восточной Европе и усиление конфронтации между США и Россией существенно увеличивают риск войны между ними. И нахождение армий этих стран в Сирии в непосредственной близости друг от друга может стать последней каплей в чаше возможного конфликта, который при тех ядерных арсеналах, что есть у двух великих держав способен «многократно уничтожить весь мир», добавил Кристиан.

По его мнению, устранить данный риск может более безопасная и разумная политика безопасности со стороны США — полный вывод американской армии из арабской республики.