Японцы отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»

Японские пользователи Twitter резко отреагировали на сообщение телеканала NHK об указе президента России Владимира Путина о национализации нефтегазового проекта «Сахалин-2».
Авторы комментариев раскритиковали дипломатию администрации премьер-министра государства Фумио Кисиды, подчеркнув, что сложившаяся ситуация нанесет ущерб не только торговым компаниям, но и национальным интересам.
«Это провал дипломатии администрации Кисиды. Изначально, если вы продолжаете поддерживать дружеские отношения с Россией, вы можете дешево импортировать сырую нефть и пшеницу, чтобы принимать меры против цен», — заявил пользователь Twitter с никнеймом @s1omori.
«Это серьезный ущерб не только для торговых компаний, но и для национальных интересов», — добавил пользователь с никнеймом @takatak83205581.
«Сильно пострадают не только Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation, которые инвестировали, но и газовые компании», — согласился комментатор с никнеймом @YujiOzawa.
«Наступила опасная эра. Это заставляет меня задуматься о независимости Японии», — написал пользователь с никнеймом @_artstroll.
«Япония без ресурсов не сможет победить в противостоянии. Энергетика Японии не может быть обеспечена только перезапуском атомных электростанций. Если санкции против России не будут остановлены, люди окажутся в нищете», — считает пользователь с никнеймом @hr_party_prc.
Ранее издание Financial Times заявило, что российский президент Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» проучил энергетических гигантов на Западе и в Британии, «щелкнув их по носу».
В пятницу, 1 июля, Путин своим указом передал государству имущество компании-оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy. Акционерами Sakhalin Energy являются «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).