Японцы отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»

«Япония без ресурсов не сможет победить в противостоянии. Энергетика Японии не может быть обеспечена только перезапуском атомных электростанций. Если санкции против России не будут остановлены, люди окажутся в нищете», — считает пользователь с никнеймом @hr_party_prc.