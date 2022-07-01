В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
42 минуты назад

Японцы отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»

Lenta.ru

Японские пользователи Twitter резко отреагировали на сообщение телеканала NHK об указе президента России Владимира Путина о национализации нефтегазового проекта «Сахалин-2».

Японцы отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
Фото: ReutersReuters

Авторы комментариев раскритиковали дипломатию администрации премьер-министра государства Фумио Кисиды, подчеркнув, что сложившаяся ситуация нанесет ущерб не только торговым компаниям, но и национальным интересам.

«Это провал дипломатии администрации Кисиды. Изначально, если вы продолжаете поддерживать дружеские отношения с Россией, вы можете дешево импортировать сырую нефть и пшеницу, чтобы принимать меры против цен», — заявил пользователь Twitter с никнеймом @s1omori.

«Это серьезный ущерб не только для торговых компаний, но и для национальных интересов», — добавил пользователь с никнеймом @takatak83205581.

«Сильно пострадают не только Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation, которые инвестировали, но и газовые компании», — согласился комментатор с никнеймом @YujiOzawa.

В Британии указали на предупреждение Путина Западу

«Наступила опасная эра. Это заставляет меня задуматься о независимости Японии», — написал пользователь с никнеймом @_artstroll.

«Япония без ресурсов не сможет победить в противостоянии. Энергетика Японии не может быть обеспечена только перезапуском атомных электростанций. Если санкции против России не будут остановлены, люди окажутся в нищете», — считает пользователь с никнеймом @hr_party_prc.

Ранее издание Financial Times заявило, что российский президент Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» проучил энергетических гигантов на Западе и в Британии, «щелкнув их по носу».

В пятницу, 1 июля, Путин своим указом передал государству имущество компании-оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy. Акционерами Sakhalin Energy являются «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).

В мире,Фумио Кисида,Владимир Путин,Shell,Газпром,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители