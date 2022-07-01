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38 минут назад

Зеленский привел Украину в пример НАТО

Елена Прошина

НАТО необходимо работать над улучшением системы безопасности на примере войны на Украине. Такое заявление на встрече с экс-генсеком альянса Андерсом Фог Расмуссеном сделал президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит РИА «Новости».

Зеленский привел Украину в пример НАТО
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, во время встречи Зеленский коснулся вопроса роли НАТО в современной системе европейской безопасности. По его мнению, она до сих пор не сталкивалась «с такой войной, как на Украине и потому не имела четких алгоритмов реагирования». Затем Зеленский заявил, что на ее примере НАТО «может разработать конкретные действенные гарантии безопасности».

Расмуссен в ответ пообещал приложить максимум усилий для обеспечения эффективной работы Группы по вопросам международных гарантий безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что экс-генсек НАТО вместе с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком возглавил данное объединение.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Андерс Расмуссен,НАТО,
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