Зеленский привел Украину в пример НАТО

НАТО необходимо работать над улучшением системы безопасности на примере войны на Украине . Такое заявление на встрече с экс-генсеком альянса Андерсом Фог Расмуссеном сделал президент Украины Владимир Зеленский . Его слова приводит РИА «Новости».

По данным агентства, во время встречи Зеленский коснулся вопроса роли НАТО в современной системе европейской безопасности. По его мнению, она до сих пор не сталкивалась «с такой войной, как на Украине и потому не имела четких алгоритмов реагирования». Затем Зеленский заявил, что на ее примере НАТО «может разработать конкретные действенные гарантии безопасности».