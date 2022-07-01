Против переизбрания Байдена выступили более 70% американцев

Семь из десяти жителей США не хотят, чтобы действующий президент страны Джо Байден участвовал в выборах в 2024 году, 61% американцев считают, что экс-главе США Дональду Трампу также не стоит баллотироваться, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой Harvard/Harris.

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Как отмечается в публикации, 71% респондентов заявили, что не хотят участия Байдена в следующих выборах главы государства. 45% из них обосновали свою позицию тем, что Байден кажется им плохим президентом. Еще треть объяснили свой ответ слишком преклонным возрастом нынешнего главы государства, которому в этому году исполнится 80 лет. Еще четверть заявили, что, на их взгляд, назрела необходимость перемен, передает ТАСС. со ссылкой на The Hill.

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За то, чтобы нынешний американский лидер вновь поборолся за президентское кресло, выступают 29% опрошенных. «Президент Байден может хотеть снова баллотироваться, но избиратели говорят «нет» идее его второго срока, критикуя работу, которую он выполняет на посту президента. Только 30% демократов проголосовали бы за него даже на праймериз Демократической партии», – заявил один из руководителей Harvard/Harris Марк Пенн.

Отмечается, что 61% участников опроса также полагают, что в следующих выборах не стоит участвовать и предыдущему президенту США республиканцу Дональду Трампу. Большинство респондентов – 60% – заявили, что при участии в выборах и Байдена, и Трампа они бы рассмотрели возможность того, чтобы отдать свой голос за третьего кандидата.

Опрос проводился с 28 по 29 июня среди 1 308 зарегистрированных избирателей. Информация о статистической погрешности не приводится.

В конце июня результаты опроса, проведенного McLaughlin & Associates, показали, что если бы выборы президента США проводились сейчас, большинство избирателей проголосовали бы за экс-главу американского государства Дональда Трампа, а не за действующего лидера страны Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена на крайне низком уровне находится даже в родном штате президента и тех штатах, которые традиционно считались «демократическими».