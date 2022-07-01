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2 часа назад

В странах Европы зафиксировали всплеск заболеваемости COVID-19

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В ряде стран Европы обеспокоены ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и возросшим числом госпитализаций.

В Европе зафиксировали всплеск заболеваемости COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

В Италии за сутки выявили свыше 86,3 тыс. случаев COVID-19, накануне стало известно о 83,2 тыс. заболевших. За 24 часа скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией.

В Британии за неделю количество заболевших возросло почти в три раза — к концу июня насчитывалось около 2,3 млн пациентов с COVID-19.

Во Франции сообщили о росте числа госпитализаций среди пожилых людей.

В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции снизился до 18,6%.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор снимает введённые из-за пандемии ограничения, в том числе отменяет масочный режим.

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