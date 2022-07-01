Калифорния приняла радикальный закон о пластике

Калифорния стала первым штатом США, в котором приняли радикальный закон о сокращении использования одноразового пластика. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Stephanie Braconnier / Shutterstock Stephanie Braconnier / Shutterstock

По закону, к 2032 году штат должен сократить количество одноразового пластика на 25 процентов, а 65 процентов всех пластиковых изделий должны подлежать переработке. В штате также появится фонд, занимающийся этой проблемой, а к 2028 году там можно будет перерабатывать отходы.

«Пришло время возглавить нашу страну и мир в борьбе с пластиковым кризисом. Наша планета больше не может ждать», — заявил член Сената Калифорнии Бен Аллен. В случае несоблюдения требований в день организацию могут оштрафовать на 50 тысяч долларов.

В целом по стране Калифорния лидирует по борьбе с пластиковыми отходами. Ежегодно власти тратят 500 миллионов долларов, чтобы очистить водные пути и пляжи. Однако в США перерабатывается менее 10 процентов продаваемых изделий из пластика.