В МВД ЛНР заявили, что Лисичанск в ближайшие дни полностью возьмут под контроль

"Укрсми [украинские СМИ] все больше замалчивают о том, что на самом деле происходит на луганском направлении. <…> Сегодня будет очень-очень жаркий день для укрсми, <...> сегодня - начало отсчета перед тем, как Лисичанск в ближайшие сутки-двое станет полностью под контролем союзных войск, наших подразделений", - сказал он.