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3 часа назад

В МВД ЛНР заявили, что Лисичанск в ближайшие дни полностью возьмут под контроль

ТАССиещё 9

ЛУГАНСК, 2 июля. /ТАСС/. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики и России в ближайшие пару суток возьмут Лисичанск под полный контроль. Такое мнение в субботу выразил корреспонденту ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

"Укрсми [украинские СМИ] все больше замалчивают о том, что на самом деле происходит на луганском направлении. <…> Сегодня будет очень-очень жаркий день для укрсми, <...> сегодня - начало отсчета перед тем, как Лисичанск в ближайшие сутки-двое станет полностью под контролем союзных войск, наших подразделений", - сказал он.

В пятницу посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что северные окраины Лисичанска находятся под полным контролем сил республики и России, там идет зачистка.

Ранее в субботу источник, близкий к Народной милиции ЛНР, заявлял ТАСС, что союзные силы активно уничтожают в Лисичанске последние очаги сопротивления группировки Вооруженных сил Украины.

В мире,Виталий Киселев,Родион Мирошник,
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